В Индии число заразившихся коронавирусом выросло за сутки более чем на 20 тыс.

Количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Индии возросло на 20 903 и достигло 625 544. Как сообщило в пятницу индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, число умерших увеличилось за 24 часа на 379 и достигло 18 213, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Суточный рост числа инфицированных стал рекордным для Индии за все время пандемии, предыдущий рекорд был установлен 28 июля (более 19,9 тыс.). По данным Минздрава, в больницах страны проходят лечение 227 439 пациентов, выздоровели 379 892.

По мнению экспертов ведомства, рост числа выявленных инфицированных объясняется не только распространением заболевания, но также и тем, что в стране постоянно растет число сделанных тестов на коронавирус. За минувшие сутки в Индии было проведено 241 576 таких тестов.

"Общее число протестированных на COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание) в стране скоро достигнет 10 млн. Это стало возможным благодаря устранению всех проблем правительством Индии. В настоящее время в Индии насчитывается 1 065 лабораторий, где делают такие тесты", - отмечается в сообщении Минздрава.