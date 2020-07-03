В Пакистане поезд протаранил на переезде автобус с паломниками
Поезд протаранил автобус в провинции Пенджаб в восточной части Пакистана, в результате чего погибли по меньшей мере 19 паломников-сикхов. Об этом в пятницу сообщил телеканал Geo TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, автобус с паломниками переезжал железнодорожные пути по необорудованному переезду. По предварительной информации, водитель нарушил правила дорожного движения и не убедился в отсутствии поезда на путях.
Пострадавшие доставлены в больницу, их число уточняется.
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