Около 60 человек погибли на северо-востоке Индии из-за наводнения
По меньшей мере 59 человек погибли за последнюю неделю в северо-восточном индийском штате Ассам из-за сильного наводнения, вызванного мощными муссонными ливнями. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, стихийное бедствие в той или иной степени затронуло 20 из 27 округов штата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Уровень воды в реке Брахмапутре и притоках поднялся выше критического уровня, в зоне бедствия оказались более 1,3 млн человек, затоплены 1 636 деревень и поселков.
Правительство штата организовало более 150 лагерей временного размещения беженцев от стихийного бедствия. Среди жителей пострадавших районов власти распределяют рис, крупу, товары первой необходимости, отмечает телеканал.
Лента новостей
В список должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, внесены изменения - УКАЗ
В Азербайджане к административной ответственности привлечены около 2,5 тыс. участников дорожного движения
Владельцы автомобилей могут привлекаться к ответственности за их использование в нерабочее время - Кямран Алиев
Благодарственные письма: Господин Президент, мы поддерживаем все Ваши решения, принятые во благо каждого гражданина