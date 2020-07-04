В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По последним данным, в результате разлива реки Кумагава произошло затопление дома престарелых в поселке Кумамура (префектура Кумамото). Прибывшие на место спасатели смогли извлечь тела 14 человек с признаками клинической смерти. Ранее сообщалось еще о двух погибших под завалами, вызванными оползнем в небольшой деревушке Акисита, однако позднее местные власти уточнили, что спасатели обнаружили тело только одного погибшего.

Пропавшими без вести к настоящему времени числятся девять человек.

По последним данным, свыше 200 тыс. человек получили указание к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима, где был объявлен максимальный пятый уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей.

Национальное метеорологическое управление страны предупреждает о серьезной угрозе разлива рек, схода оползней и затоплений обширных территорий. В некоторых районах префектуры Кумамото за сутки выпало 479,5 мм осадков. По данным энергетической компании Kyushu Electric Power, более 10 тыс. домов в префектуре Кумамото остаются без света.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих наземных Сил самообороны, которые будут оказывать поддержку местным спасательным службам. Глава японского правительства также подчеркнул, что все эвакуационные центры, где будут вынуждены временно находиться местные жители, будут организованы в соответствии со всеми необходимыми мерами предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.