Индия отложила открытие Тадж-Махала из-за COVID-19
Открытие памятников в индийской Агре, в том числе Тадж-Махала, отложено из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.
«В интересах общественности было решено, что открытие памятников в Агре пока не рекомендуется», — указано в рекомендации местных властей.
При этом власти не уточнили сроки продления ограничений на посещение монументов.
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