NYT: группа ученых предложила ВОЗ признать, что коронавирус передается по воздуху

Группа исследователей, в которую входят 239 специалистов из 32 стран, подготовила открытое письмо руководству Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в нем предлагается признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, надолго задерживаясь в воздухе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The New York Times.

Как следует из материала, данная группа ученых считает, что содержащие вирус мельчайшие капли жидкости, которые выделяются, когда зараженные чихают или кашляют, могут оставаться в воздухе дольше, чем полагает ВОЗ. Исследователи говорят о том, что организации следует пересмотреть некоторые свои рекомендации.

Газета приводит комментарий представителя ВОЗ Бенедетты Аллегранзи. "Мы заявляли несколько раз, в частности в последние пару месяцев, что считаем передачу воздушно-капельным путем возможной, но, разумеется, это не подкрепляется твердыми или даже четкими доказательствами", - добавила она. "По этому вопросу активно идут споры", - сообщила представитель ВОЗ.

Как отмечает издание, ожидается, что данное открытое письмо будет опубликовано на следующей неделе в неком научном журнале. Выдержки из него не приводятся. В материале также не уточняется, какие государства и организации представляют указанные 239 исследователей.

В публикации приводятся мнения нескольких исследователей из Австралии, Великобритании, США, которые отметили, что ВОЗ, возможно, следует в официальном порядке признать, что коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем. Издание сообщает, что в начале апреля 36 экспертов уже предлагали ВОЗ рассмотреть такую возможность.

Как сообщили в воскресенье представители ВОЗ, число случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 203 тыс., превысив 11,1 млн. Число летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и составило свыше 528 тыс.