Британское правительство выделит почти $2 млрд для помощи учреждениям культуры

Правительство Великобритании объявило о выделении £1,57 млрд ($1,96 млрд) на поддержку национальных театров, музеев, концертных площадок и иных учреждений культуры. Об этом глава Минфина Соединенного Королевства Риши Сунак написал в воскресенье вечером в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Шоу должно продолжаться. Мы объявляем о самом передовом в мире пакете антикризисных мер в размере £1,57 млрд для того, чтобы помочь культурно-историческим и творческим учреждениям справиться с негативным влиянием коронавируса", - написал он.

Представители крупнейших британских учреждений культуры приветствовали помощь со стороны государства. Так, исполнительный директор лондонского Королевского оперного театра Алекс Берд, слова которого приводит агентство PA, заявил, что финансирование станет "жизненно важным следующим шагом на пути к восстановлению отрасли и поможет поддержать сферу искусств Великобритании в этом кризисе".

Из указанной суммы, по информации PA, на помощь учреждениям в Англии выделено £1,15 млрд ($1,45 млрд), из которых £270 млн ($337 млн) - в качестве возвратного финансирования на льготных условиях, и £880 млн ($1,1 млрд) - в качестве грантов. Остальные средства будут распределены между другими административно-политическими частями Соединенного Королевства: Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией.

23 марта в Великобритании был введен общенациональный карантин на фоне эпидемии коронавируса. Ее жертвами в королевстве к настоящему моменту стали 44 220 человек, более 285 тыс. инфицированы. Начиная с 13 мая карантин начал поэтапно ослабляться, а самое большое смягчение ограничений произошло 4 июля, когда принимать посетителей начали рестораны, кафе и пабы, возобновили работу парикмахерские, гостиницы, библиотеки, храмы, кинотеатры и музеи.

Однако театры и концертные площадки остаются закрытыми. В мае этого года британский актер и писатель Стивен Фрай заявил, что для британских театров "настали поистине темные времена", выразив опасение, что те вряд ли смогут теперь открыться ранее, чем в 2021 году.