В Китае назвали условие присоединения к переговорам о ядерном воооружении

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун раскрыл условие, при выполнении которого КНР подключится к переговорам США и России по контролю над ядерными вооружениями, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

«США нам до сих пор не сказали, что они хотят от нашего участия в переговорах: чтобы мы повысили свой ядерный арсенал до уровня США или что США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая», — сказал Цун.

Он заявил, что, в случае если США согласятся уменьшить свой ядерный арсенал до уровня КНР, то китайская сторона «присоединится к переговорам на следующий день».