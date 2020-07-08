В Китае назвали условие присоединения к переговорам о ядерном воооружении
Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун раскрыл условие, при выполнении которого КНР подключится к переговорам США и России по контролю над ядерными вооружениями, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
«США нам до сих пор не сказали, что они хотят от нашего участия в переговорах: чтобы мы повысили свой ядерный арсенал до уровня США или что США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая», — сказал Цун.
Он заявил, что, в случае если США согласятся уменьшить свой ядерный арсенал до уровня КНР, то китайская сторона «присоединится к переговорам на следующий день».
Лента новостей
В Азербайджане расходы на обучение докторантов будут финансироваться за счет государства - Министерство
Арзу Нагиев: Текст Кюрекчайского мирного договора есть повсюду, в нем даже не упоминаются армяне (ВИДЕО)
Президенту пишут: Меры, осуществляемые государством под Вашим руководством, вызывают у нашего народа чувство огромной гордости
В Азербайджане выявлено 537 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 453, скончались 7 человек - Оперативный штаб
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО)