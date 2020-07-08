В Китае девять человек оказались под завалом в результате схода оползней

Сильные дожди в провинции Хубэй на территории Центрального Китая привели к возникновению оползней, в результате которых под завалом в среду оказались девять человек. Об этом сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, крупное ЧП произошло рано утром в уезде Хуанмэй, куда власти оперативно направили медиков, спасателей и полицию. К поиску пострадавших также привлечены несколько десятков добровольцев из местного населения.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в центральной части и на юге КНР продолжатся проливные дожди. В связи с этим власти напоминают населению о необходимости сохранять повышенную бдительность и избегать мест, опасных для жизни в связи с риском затопления.