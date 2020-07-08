Более 2 млн японцев получили указание о срочной эвакуации

Более 870 тыс. жителей юго-западного и центрального района Японии, которые заливают мощные дожди, получили в среду указание о срочной эвакуации. Об этом в среду сообщает агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что рекомендация распространяется на ряд районов шести префектур: Фукуока, Кумамото, Оита, Гифу, Нагано и Хёго. В этих районах зафиксированы многочисленные разливы рек и наводнения, поступают сообщения о подтопленных домах.

В результате мощных ливней на юго-западном острове Кюсю за последние три дня погибли около 60 человек, 13 считаются пропавшими без вести. Около 8,6 тыс. квартир и частных домов остаются без водоснабжения. Сейчас фронт осадков сместился с Кюсю в центр главного японского острова Хонсю. На Кюсю, в частности, возобновили работу три завода крупнейшего в Японии автомобилестроительного концерна Toyota Motor.

Ранее власти Японии издали распоряжение об эвакуации около 1,3 млн человек.