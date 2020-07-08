Трюдо: Канада эффективнее борется с коронавирусом, чем США

Канада справилась с коронавирусом лучше, чем США и другие страны, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Мы смогли взять под контроль вирус более эффективно, чем многие из наших союзников, в частности, наши соседи», — сказал Трюдо.

Министр отметил, что канадцы выступают против открытия границы с США, чтобы не допустить распространение коронавируса в стране.

В Канаде коронавирусом заразились 106 тыс., выздоровели 70 тыс., погибли около девяти тыс. человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 12 млн, умерли более полумиллиона человек.