Венесуэла сбила неопознанный американский самолет
Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) сообщило о «нейтрализации» самолета США, нарушившего воздушное пространство страны, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его», — говорится в сообщении.
Информации о месте, грузе и экипаже не приводится. По предварительным данным, самолет принадлежал частному лицу.
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