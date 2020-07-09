Премьер Индии пригласил мировые компании инвестировать в его страну

Премьер-министр Индии призвал мир инвестировать в индийскую экономику, которая "уже демонстрирует зеленые ростки восстановления" после вызванного пандемией падения. Нарендра Моди рассказал об этом, выступая на открытии онлайн-конференции India Global Week 2020, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы раскатываем красную ковровую дорожку для всех мировых компаний, которые придут и обоснуются в Индии. Очень немногие страны предложат вам те возможности, которые Индия предоставляет сегодня", - сказал Моди.

В работе конференции дистанционно принимают участие около 5 тыс. экспертов и представителей различных компаний мира. На трехдневном форуме будут обсуждаться пути стимулирования мировой экономики, которая пережила серьезное падение из-за ограничений, вызванных пандемией.

"У индийцев есть дух, чтобы достичь того, что считают невозможным. Неудивительно, что в Индии мы уже наблюдаем зеленые ростки экономического восстановления", - добавил премьер.

Он отметил, что большую роль в борьбе с пандемией играет индийская фармацевтическая промышленность. "Пандемия вновь показала, что фармацевтическая индустрия Индии является достоянием не только Индии, но и всего мира. Она играет ведущую роль в снижении стоимости лекарств, особенно для развивающихся стран", - указал Моди.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии достигло 767 296. Как сообщает в четверг индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи, число умерших составило 21 129.