Власти Колумбии продлили режим общенационального карантина
Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что власти страны приняли решение продлить до 1 августа режим общенационального карантина, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает El Сolombiano, передает Trend со ссылкой на RT.
Вместе с этим Дуке добавил, что региональные администрации уже могут начать обращаться к правительству по вопросам участия в пилотных проектах по смягчению карантинных мер для бизнеса.
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