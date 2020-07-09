Власти Колумбии продлили режим общенационального карантина

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что власти страны приняли решение продлить до 1 августа режим общенационального карантина, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает El Сolombiano, передает Trend со ссылкой на RT.

Вместе с этим Дуке добавил, что региональные администрации уже могут начать обращаться к правительству по вопросам участия в пилотных проектах по смягчению карантинных мер для бизнеса.