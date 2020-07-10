Ущерб сельскому хозяйству Японии от мощных ливней составил почти $110 млн

Мощные ливни, которые с понедельника охватили различные районы Японии, нанесли ущерб сельскому хозяйству страны в размере 11,7 млрд иен (около $109 млн). Об этом в пятницу сообщается на сайте министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что наибольший урон нанесен лесным угодьям Японии, потери составили 7,7 млрд иен (около $72 млн).

9 июля агентство Kyodo сообщило о затоплении более 1,2 тыс. га земли в стране. Кроме того, в 10 японских префектурах из 47 зафиксированы 84 случая выхода рек из берегов, вызванные обильными осадками.

В результате мощных ливней на юго-западном острове Кюсю за последние пять дней погибли 66 человек, 16 считаются пропавшими без вести. Буйство стихии стало причиной повреждений по меньшей мере 4,7 тыс. зданий по всей Японии. Власти издали распоряжение об эвакуации в совокупности более 2 млн человек. В настоящий момент фронт осадков сместился с Кюсю в центр главного японского острова Хонсю.