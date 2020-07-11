Высокий уровень сахара в крови связали с удвоением риска гибели от COVID-19

Медики из Китая выяснили, что высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность гибели от тяжелых форм коронавирусной инфекции даже в том случае, если пациент не страдает от диабета или ожирения. Их выводы опубликовал научный журнал Diabetologia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши наблюдения впервые показали, что повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с COVID-19. Мы рекомендуем проводить тесты на уровень сахара для каждого пациента, который попадает в больницы с коронавирусной инфекцией, даже в тех случаях, если они раньше не страдали от диабета", – пишут исследователи.

После начала вспышки COVID-19 медики и биологи обнаружили, что возбудитель этой болезни SARS-CoV-2 значительно чаще поражает людей, которые страдают от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков. В частности, ученые выяснили, что кардиологические проблемы повышали вероятность гибели пациентов от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза, а ожирение и диабет – от трех до пяти раз.

В новой работе медики под руководством профессора Хуачжунского университета науки и технологий (Китай) Яна Цзиня выяснили, что шансы гибели от COVID-19 может увеличить и высокий уровень глюкозы в крови. К такому выводу они пришли, изучив истории болезни более 600 пациентов, которые попали в больницы Уханя в промежутке между 24 января и 10 февраля.

​Свыше ста из них не смогли побороть инфекцию, поэтому ученые смогли всесторонне изучить те факторы и особенности работы их организма, которые стали причиной гибели больных. Анализируя истории их болезней, Цзинь и его коллеги подтвердили существование всех известных факторов риска, а также натолкнулись на еще одну любопытную закономерность.

Новые факторы риска

Ученые выяснили, что люди, у которых был относительно высокий уровень сахара в крови – около 7 миллимоль на литр – умирали от осложнений при COVID-19 примерно в 2,3 раза чаще, чем остальные пациенты.

Аналогичным образом люди со средним количеством сахара в крови умирали на 71% чаще, чем остальные больные. Причем эта вероятность не была связана с развитием ожирения, диабета и других расстройств обмена веществ. Кроме того, повышенный уровень сахара в крови почти в четыре раза увеличивал вероятность развития тяжелых форм COVID-19 и различных осложнений.

"В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения Китая являются диабетиками. При этом нельзя исключать и то, что невосприимчивость к инсулину у них возникла из-за заражения SARS-CoV-2 или других болезней", – отмечают исследователи.

Как именно высокий уровень сахара в крови повышает вероятность гибели носителей COVID-19, ученые пока не знают. Но они предполагают, что избыток глюкозы в крови может способствовать формированию тромбов и воспалений, а также ухудшать работу кровеносных сосудов.

Поэтому Цзинь и его коллеги призывают всех медиков и профильные медицинские органы начать масштабные наблюдения за тем, как уровень сахара в крови влияет на здоровье пациентов и учитывать его связь с повышенной смертностью от COVID-19 при выработке стратегий по борьбе с этой болезнью.