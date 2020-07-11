На заводе в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел в субботу вечером на заводе в провинции Ляонин на северо-западе Китая.

Об этом сообщила газета "Бэйцзин жибао", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в результате инцидента были выбиты стекла в окнах близлежащих домов, могут быть пострадавшие. На месте происшествия работают пожарные.