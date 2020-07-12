В Японии за сутки вновь зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом на территории Японии за минувшие сутки составило 407. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Минздрава страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу сообщалось о 384 случаях инфицирования в стране. При этом в Токио, где зафиксировано 206 случаев, число заражений превышает отметку 200 четвертый день подряд. Около 65% заражений в столице зафиксировано среди людей в возрасте 20-30 лет, 44 инфицированных недавно посещали бары и развлекательные заведения. Пути передачи вируса не удалось отследить у 92 человек.

Японские власти подчеркивают, что прирост новых случаев в Токио не является причиной для повторного введения режима чрезвычайной ситуации в стране, отчасти связывая ухудшение статистики с расширением числа проводимых ПЦР-тестов.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 22 703. Число летальных исходов составляет 996, за минувшие сутки подобных случаев зарегистрировано не было. Всего в стране выздоровели порядка 18,6 тыс. человек. По меньшей мере 33 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах (Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо).