Больше 65% японцев требуют ввести режим ЧС из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, говорится в результатах опроса проведенного агентством Киодо.

В то же время почти 28% опрошенных считают, что нет необходимости в таких радикальных мерах. Около 60% японцев выразили недовольство действиями властей в условиях коронавируса.

В Японии несколько дней подряд суточный прирост новых случаев находится на максимуме с начала апреля. Всего в стране заразились 24 тысячи, выздоровели больше 19 тысяч, погибли почти тысяча пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тысяч человек.