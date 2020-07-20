Два солдата погибли в результате подрыва мины в Колумбии
По меньшей мере двое представителей Вооруженных сил Колумбии погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва мины на западе страны. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в воскресенье днем в муниципалитете Архелия (западный департамент Каука). Военные участвовали в операции по уничтожению посевов наркотиков. Двое солдат погибли на месте от взрыва. Еще двое получили травмы различной степени тяжести, они были доставлены в ближайшие больницы.
Власти начали расследование инцидента.
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