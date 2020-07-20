Малайзия завершит переговоры с Goldman Sachs о возвращении похищенных средств

Власти Малайзии планируют в течение недели завершить переговоры с руководством Goldman Sachs о возвращении в страну около $6,5 млрд, которые были похищены при участии американского банка из государственного инвестфонда 1MDB. Об этом сообщила в понедельник газета New Straits Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Перспективы урегулирования очень высоки, в последнее время обе стороны согласовали ключевые моменты для движения вперед", - цитирует издание представителя правительства, участвующего в процессе. Крупный американский финансист, ставший одним из главных советников властей Малайзии по данному делу, также отметил, что "в нынешних условиях делегация банка вряд ли отправилась бы в Куала-Лумпур, не имея четких ожиданий об итогах переговоров".

Согласно поступившей информации, топ-менеджеры Goldman Sachs в минувшие выходные прибыли в малайзийскую столицу, получив специальное разрешение от местных властей, поскольку страна по-прежнему закрыта для въезда из-за коронавируса.

Правительство пытается добиться возвращения около $6,5 млрд, в настоящее время получено только $200 млн от американской стороны, еще $150 млн были выручены за счет продажи имущества, принадлежащего фонду. В августе прошлого года в Малайзии 17 высокопоставленным сотрудникам Goldman Sachs были предъявлены обвинения в преднамеренном введении в заблуждение при осуществлении сделок с принадлежавшими фонду 1MDB акциями. В шести странах мира, в том числе в США, начались судебные разбирательства по поводу действий руководства фонда и Goldman Sachs. В ноябре банк согласился выплатить Министерству юстиции США компенсацию в размере $1 млрд.