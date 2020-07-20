В Папуа - Новой Гвинее зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента, заразившегося коронавирусом, зафиксирован в Папуа - Новой Гвинее. Об этом в понедельник сообщила газета Papua New Guinea Post-Courier, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным газеты, коронавирус был обнаружен у 48-летней женщины, умершей от рака груди четвертой стадии.
В стране с начала пандемии было выявлено 17 заразившихся. Шесть случаев подтвердились за последние пять дней. 29 января власти Папуа - Новой Гвинеи запретили въезд на свою территорию приезжающим из Азии, закрыв для морские и воздушные гавани из-за распространения коронавируса.
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