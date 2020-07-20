В Пекине не осталось районов с высоким и средним уровнем эпидемической угрозы

Власти Пекина понизили уровень эпидемической угрозы из-за распространения коронавируса до низкого во всех районах города. Об этом в понедельник на брифинге заявил замглавы отдела пропаганды парткома Пекина Сюй Хэцзянь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение 14 дней в Пекине не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, порядка двух третей заразившихся уже выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений", - сказал он. "[В городе] не осталось ни одного района со средним [и высоким] уровнем эпидемической угрозы. Меры города по борьбе со вспышкой принесли ощутимые результаты", - отметил Сюй Хэцзянь.

С полуночи понедельника власти Пекина также понизили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения со второго до третьего (из четырех).

Новая вспышка вызываемого коронавирусом заболевания в Пекине была зафиксирована 11 июня. Наибольшее число инфицированных имело отношение к крупнейшему оптовому продовольственному рынку "Синьфади" в южном районе Фэнтай.

16 июня власти города объявили о введении второго уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, уровень угрозы в некоторых районах Пекина был повышен до среднего или высокого.

13 июля власти сообщили о том, что в Пекине не осталось ни одного района с высоким уровнем угрозы. Всего в период с 11 июня по 20 июля в китайской столице выявлены 335 случаев заражения коронавирусом. В рамках борьбы со вспышкой заболевания проведены свыше 11 млн тестов на коронавирус.