В Бразилии два министра заразились коронавирусом

Министр образования Бразилии Милтон Рибейру и министр по гражданским правам Оникс Лоренцони сообщили о заражении коронавирусом. Об этом политики сообщили 20 июля в Twitter, передает Trend со ссылкой на Известия.

По словам Лоренцони, он начал ощущать симптомы инфекции вечером в четверг. В пятницу мужчина сдал тест, его результаты оказались положительными. К записи министр приложил фотографию результатов обследования.

«Сегодня утром я получил положительный результат на COVID; я уже лечусь и буду работать удаленно», — написал 62-летний министр образования Рибейру.

14 июля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о возвращении к работе после получения отрицательного теста на коронавирус. Неделей ранее его тест на COVID-19 показал положительный результат. При этом политик пришел на мероприятие в защитной маске, но снял ее, чтобы продемонстрировать репортерам хорошее самочувствие, а также не соблюдал социальную дистанцию.

Позднее в тот же день Бразильская ассоциация прессы сообщила, что подаст в суд на Болсонару, поскольку тот подверг риску журналистов на конференции, в ходе которой сообщил о своем заражении коронавирусной инфекцией.