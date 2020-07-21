В Китае намерены предпринять жесткие шаги в ответ на меры Лондона в отношении Гонконга

Китайские власти предпримут решительные действия в ответ на меры британского правительства в отношении Китая и Гонконга, которые последовали после принятия закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административной районе. Такое заявление опубликовало 21 июля посольство КНР в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В последнее время британская сторона неоднократно выступала с заявлениями по поводу Гонконга, вмешиваясь во внутренние дела Китая, - говорится в документе, опубликованном на сайте дипломатической миссии. - КНР обязательно примет решительные контрмеры в ответ на подобные действия".

В нем уточняется, что Пекин будет жестко защищать суверенитет и национальные интересы. "Мы настаиваем, чтобы Великобритания полностью прекратила вмешиваться во внутриполитические вопросы нашей страны. Не нужно усугублять ситуацию новыми ошибками, в противном случае Лондону придется пожинать плоды содеянного", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщил в понедельник глава британского МИД Доминик Рааб, Лондон приостанавливает на неопределенный срок действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом. Он уточнил, что Великобритания также введет оружейное эмбарго в отношении этой территории КНР с особым статусом.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая также создало в этом специальном административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция гонконгской администрации. Белый дом воспринял данную инициативу как "нарушение автономии".