Первый южнокорейский военный спутник успешно заработал на орбите

Военный спутник Республики Корея Anasis-II, выведенный в понедельник на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX, успешно вышел на связь с центром управления полетами во Франции. Об этом сообщило во вторник южнокорейское Агентство оборонных закупок (DAPA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в течение последующих двух недель спутник планируется вывести на геостационарную орбиту на высоте 36 тыс. км. Управление им будет передано южнокорейской стороне в октябре этого года после окончательной настройки всех систем аппарата.

"С успешным запуском Anasis-II Южная Корея получила свой первый военный спутник связи, который заменит аппарат Anasis-I, использовавшийся и для военных, и для гражданских целей", - отмечает DAPA в сообщении для СМИ.

Строительство и вывод на орбиту данного спутника является частью сделки по закупке Южной Кореей у США 40 истребителей F-35A (Ф-35А). Anasis-II создан на платформе космического аппарата Airbus Eurostar E3000 и предназначен для обеспечения защищенной и устойчивой к помехам связи для военных Южной Кореи.