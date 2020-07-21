В Китае за сутки выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом

За истекшие сутки в Китае выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом: 11 больных в активной форме и шесть бессимптомных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Из активных случаев восемь зафиксированы внутри страны, все на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, три активных и один бессимптомный ввезены из-за границы.

За предыдущие сутки были выявлены 35 новых случаев заражения коронавирусом: 22 больных в активной форме и 13 бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали четыре тысячи 634 человека, зарегистрировано 83 693 активных случаев заражения при 2 015 ввозных.