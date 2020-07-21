Президент Филиппин пригрозил арестами за отказ носить маски от коронавируса

Другие страны 21 июля 2020 12:35 (UTC+04:00)
Президент Филиппин пригрозил арестами за отказ носить маски от коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил арестовывать тех, кто не носит маску, предохраняющую от заражения коронавирусом. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас нет сомнений в необходимости ареста тех, кто в условиях пандемии не носит маску и не соблюдает безопасную дистанцию. Это серьезное преступление. Пусть их арест послужит хорошим уроком остальным", - заявил глава филиппинского государства.

На прошлой неделе власти сообщили о том, что будут в случае необходимости насильно перемещать больных легкой формой пневмонии, вызванной коронавирусом, из домов в больницы, несмотря на обвинения в нарушении тем самым прав человека. Необходимость строгих мер чиновники объяснили резким ростом числа инфицированных и умерших от инфекции после того, как в июне на Филиппинах был ослаблен карантинный режим.

На этом фоне министр здравоохранения Франсиско Дуке обещал увеличить число ежедневных тестов на коронавирус с 20-23 тыс. в настоящее время до 32-40 тыс. Правительство, по его словам, намерено ко второму кварталу 2021 года довести число прошедших тесты до 10 млн человек, что составляет десятую часть населения страны. Сейчас анализы на коронавирус сдали 1,1 млн филиппинцев.

На сегодняшний день по числу умерших от пандемии Филиппины занимают второе место в Юго-Восточной Азии после Индонезии. С июня число инфицированных филиппинцев увеличилось в четыре раза и достигло 68 898. Количество умерших с прошлого месяца возросло вдвое до 1 835.

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