У берегов Фиджи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в среду в Тихом океане, у берегов Фиджи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр располагался в 442 км к юго-востоку от столицы страны, города Сува, где проживают около 77 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 616 км.

Информация о возможных разрушениях и угрозе цунами не поступала.