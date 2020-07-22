В Колумбии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в северо-восточной части Колумбии. Об этом сообщила национальная геологическая служба страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, землетрясение произошло в 16:40 по местному времени (01:40 GMT+4) в муниципалитете Пьедекуеста (департамент Сантандер). Очаг залегал на глубине 163 км.

Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.