Свыше 340 рейсов отменили в аэропорту в Шанхае из-за возгорания грузового самолета

Остановка работы наземных служб международного аэропорта Пудун в Шанхае на час из-за возгорания грузового самолета привела к отмене свыше 340 рейсов. Об этом сообщает в среду местный информационный ресурс "Пэнпай", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из-за ЧП администрация аэропорта была вынуждена внести коррективы в расписание, несколько десятков рейсов были переправлены на посадку в аэропорт Хунцяо или другие воздушные гавани в регионе. Свыше 130 рейсов как на прилет, так и на вылет были задержаны.

Пожар возник в 15:57 по местному времени на борту грузового самолета Boeing 777-200F ("Боинг 777-200-Эф") авиакомпании Ethiopian Airlines ("Эфиопские авиалинии"). На месте ЧП работали 18 пожарных расчетов. На многочисленных видеороликах в сети видно, что пожар сильно повредил заднюю часть фюзеляжа и хвостовую часть самолета.

Как подтвердили в корпорации "Шанхайский аэропорт", пострадавших и жертв при пожаре не было. Наземные службы аэропорта работают над устранением последствий ЧП. Сам пожар потушен. Информации о причинах возгорания пока нет.