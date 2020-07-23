Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибете
Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в четверг в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился в 475 км к северо-западу от города Шигадзе. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
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