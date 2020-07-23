Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибете

Другие страны 23 июля 2020 01:00 (UTC+04:00)
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибете

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в четверг в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 475 км к северо-западу от города Шигадзе. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Таджикистан выражает обеспокоенность в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
Таджикистан выражает обеспокоенность в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
Туркменистан и Китай могут расширить сотрудничество в энергетической сфере
Туркменистан и Китай могут расширить сотрудничество в энергетической сфере
С начало года Турция сократила экспорт в страны-члены ОИС
С начало года Турция сократила экспорт в страны-члены ОИС
Loading Bars
Лента новостей
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом Россия 01:26
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибете Другие страны 01:00
Индексы в Нью-Йорке выросли на новостях о прогрессе в создании вакцины от коронавируса США 00:52
В Узбекистане за день выявили 153 новых случая заражения коронавирусом Узбекистан 00:30
В Иране начали тестировать сети мобильной связи 5G Иран 00:05
Прошло 27 лет со дня оккупации Агдамского района Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 00:01
Суд по делу Михаила Ефремова начнется 29 июля Россия 22 июля 23:49
Демократы США хотят лишить Трампа возможности помиловать самого себя США 22 июля 23:38
«Вест Хэм» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед» и гарантировал себе место в АПЛ Спорт 22 июля 23:16
Лондон тревожат данные о кибератаках Китая на компании, создающие вакцины от COVID-19 Европа 22 июля 22:52
Состоялся вебинар, посвященный 145-летнему юбилею азербайджанской национальной печати Общество 22 июля 22:33
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 22 июля 22:28
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 205 тысяч Турция 22 июля 22:02
Турецкая нация будет поддерживать братский Азербайджан во всех его решениях - заявление Политика 22 июля 21:43
Генеральный секретарь ООН позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 22 июля 21:35
Более 15 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 22 июля 21:09
В Азербайджане автоматизируются гидрологические станции Общество 22 июля 20:42
TAP: Осенью начнется возвращение отсаженных на период строительства оливковых деревьев Энергетика 22 июля 20:30
ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, поступающим в вузы вне конкурса Общество 22 июля 19:57
Посол США вызван в МИД Азербайджана в связи с насильственной акцией армян в Лос-Анджелесе Политика 22 июля 19:32
Азербайджан способен удовлетворить свои финансовые потребности за счет средств SOFAZ - Fitch Ratings Бизнес 22 июля 19:31
Армия Азербайджана сбила очередной БПЛА ВС Армении (ФОТО/ВИДЕО) Политика 22 июля 19:26
Новые поезда Stadler для ЗАО "АЖД" будут доставлены в Азербайджан в 2022 году Транспорт 22 июля 19:12
Первая в Азербайджане онлайн-система видеоконференций успешно прошла испытания ИКТ 22 июля 19:04
İnfinitech поставит оборудование Центробанку Азербайджана ИКТ 22 июля 18:36
Азербайджанцы провели во Франции акцию протеста (ФОТО/ВИДЕО) Политика 22 июля 18:34
Хикмет Гаджиев: Армения пытается создать в регионе новый очаг напряженности (ВИДЕО) Политика 22 июля 18:23
На месторождение "Бахар" Азербайджана реконструирована производственная инфраструктура - GPC Энергетика 22 июля 18:15
Сотрудники информационного агентства Trend удостоены почетных званий и медалей Общество 22 июля 18:01
МИД Азербайджана: Мы не можем понять из-за кого и почему беспокоится Госдепартамент США Политика 22 июля 17:59
Глава Минэкологии подтвердил факт разлива нефти на Жетыбайском месторождении в Мангистауской области Казахстан 22 июля 17:48
Чистая прибыль ASB Bank уменьшилась Финансы 22 июля 17:47
Банк ASB Азербайджана увеличил активы Финансы 22 июля 17:44
Иранские порты могу увеличить транзит грузов Экономика 22 июля 17:42
ВОЗ связала рост заболеваемости коронавирусом в Европе со смягчением мер дистанцирования Европа 22 июля 17:40
Турция в период глобальной пандемии сократила экспорт химпродуктов во Францию Турция 22 июля 17:38
Единство и солидарность азербайджанского народа все больше растет и крепнет - Афет Гасанова Политика 22 июля 17:35
Ограничения на полеты "Белавиа" в Грузию продлены до 15 августа Грузия 22 июля 17:28
В Азербайджане утвержден Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы - Распоряжение Политика 22 июля 17:21
Корея отправила Азербайджану медицинские маски (ФОТО) Общество 22 июля 17:19
В Чабахарский порт Ирана будет доставлено новое оборудование Бизнес 22 июля 17:16
Туркменистану присвоен статус наблюдателя ВТО Туркменистан 22 июля 17:11
Свыше 340 рейсов отменили в аэропорту в Шанхае из-за возгорания грузового самолета Другие страны 22 июля 17:11
«Туркменгаз» повторно объявляет тендер на привлечение лабораторных услуг Тендеры 22 июля 17:04
Итальянские антимонопольщики начали расследование против Apple и Amazon Европа 22 июля 17:04
Турция одобрила сделку по покупке Naturelgaz компании SOCAR Turkey LNG Энергетика 22 июля 17:03
Азербайджан увеличил импорт химпродуктов из Турции Турция 22 июля 17:01
Свыше 55 тысяч добровольцев обратились для несения службы в армии - Госслужба Азербайджана Общество 22 июля 17:01
Запущены новые кредитные механизмы поддержки предпринимателей - Самир Гумбатов Экономика 22 июля 17:01
События в Товузе вновь показали, что азербайджанское государство находится рядом с гражданином — депутат Политика 22 июля 16:58
Чистая прибыль Bank of Baku многократно сократилась Финансы 22 июля 16:52
В Индии заявили, что намерены в августе приступить к производству вакцины от коронавируса Другие страны 22 июля 16:51
Объем совокупных активов Bank of Baku сократился Финансы 22 июля 16:46
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 504 человека Общество 22 июля 16:38
Обнародована сумма сделок на бирже Туркменистана в июне Бизнес 22 июля 16:35
ООО «Газахский цементный завод» с целью борьбы с коронавирусом осуществляет поставку в нашу республику 50 аппаратов искусственной вентиляции легких Экономика 22 июля 16:30
Министерство здравоохранения Узбекистана объявляет тендер на закупку микронутриентов для обогащения пищевой продукции Тендеры 22 июля 16:21
Экспорт азербайджанской продукции в Молдову многократно увеличился Бизнес 22 июля 16:18
Ряд сотрудников СМИ удостоены "Почетного диплома Президента Азербайджана" - Распоряжение Политика 22 июля 16:15
Президент Ильхам Алиев присвоил ряду сотрудников СМИ почетные звания Политика 22 июля 16:09
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении дополнительной финансовой помощи СМИ Политика 22 июля 16:07
Британия выдала заводу Ford кредитные гарантии на 500 млн фунтов для усиления экспорта Европа 22 июля 16:03
Группа представителей СМИ Азербайджана удостоена наград - Распоряжение Политика 22 июля 15:59
Представителям СМИ предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана - Распоряжение Политика 22 июля 15:56
В Черногории впервые с июня зарегистрированы смерти из-за коронавируса Европа 22 июля 15:52
Минтруда Азербайджана: Программы соцзащиты и активной занятости будут рекордно расширены Экономика 22 июля 15:49
В МИД РФ считают, что в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе заинтересованы все Нагорно-карабахский конфликт 22 июля 15:30
Россия стала активным участником биржи Туркменистана Туркменистан 22 июля 15:24
Кто пытался превратить шествие в Баку в госпереворот? - (Видеопроект) Политика 22 июля 15:20
Выросло производство иранской нефтехимической компании "Парс" Энергетика 22 июля 15:16
ВОЗ отправила в Узбекистан гуманитарный груз на $4 млн Узбекистан 22 июля 15:16
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) Интервью 22 июля 15:14
Власти Британии выделили 350 млн фунтов на развитие "зеленой энергетики" в промышленности Европа 22 июля 14:54
Азербайджан может пересмотреть двусторонние отношения с Сербией и Грузией – депутат Политика 22 июля 14:53
В Азербайджане разработан новый проект по оценке инвалидности Общество 22 июля 14:45
В Азербайджане у половины долгожителей реальный возраст отличается от указанного в документах Общество 22 июля 14:45
ВТООН о восстановлении туризма в Туркменистане в постпандемический период Туркменистан 22 июля 14:38
ГТК о поддержке субъектов предпринимательства Азербайджана Бизнес 22 июля 14:32
В Азербайджане установлена первая bio smart автобусная остановка (ФОТО) Общество 22 июля 14:31
Туроператоры Таиланда массово выходят из бизнеса на фоне пандемии Другие страны 22 июля 14:20
На строительство дороги в Габалинском районе выделено 13,1 млн манатов - Распоряжение Политика 22 июля 14:18
Европарламент намерен добиться улучшения согласованного на саммите ЕС бюджетного плана Европа 22 июля 14:17
Азербайджан увеличил экспорт в Украину в первом полугодии 2020 года Бизнес 22 июля 14:09
Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 августа Грузия 22 июля 14:05
Вырос объем кредитного портфеля Xalq Bank Финансы 22 июля 13:54
Азербайджанская инвестиционная компания завершила открытый тендер на привлечение услуг Бизнес 22 июля 13:52
На рынках США вырос спрос на турецкую одежду Турция 22 июля 13:51
Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе о нападении армян на азербайджанцев (ФОТО) Политика 22 июля 13:51
Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОЭС об армянской провокации Политика 22 июля 13:44
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с генсеком Тюркского совета Политика 22 июля 13:36
Завтра в Баку ожидается дождливая погода Общество 22 июля 13:19
ВТООН о мерах развития туризма в Туркменистане Туркменистан 22 июля 13:17
Франция сократила импорт ковров из Турции Турция 22 июля 13:04
Выросло долевое участие Казахстана в общем экспорте Азербайджана Бизнес 22 июля 12:59
Турция одобрила создание совместного предприятия SOCAR-BP в нефтехимическом секторе Энергетика 22 июля 12:53
Иран занимает восьмое место по показателям промышленной конкурентоспособности Экономика 22 июля 12:45
В Грузии прошла сертификацию первая многоразовая электронная маска Грузия 22 июля 12:42
Coca-Cola возобновила свою деятельность в Туркменистане Бизнес 22 июля 12:41
Михаил Мишустин надеется, что в России вакцину от коронавируса получат осенью Россия 22 июля 12:39
В Бакинской Высшей Школе Нефти пройдет «Виртуальный день выпускника» Общество 22 июля 12:31
Все новости