В Бразилии за сутки выявили 67,8 тыс. заболевших COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за сутки увеличилось на 67 860, до 2 227 514. Об этом говорится в обновленной в среду вечером сводке Минздрава южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это самый высокий показатель суточного прироста числа инфицированных с начала эпидемии в стране. Предыдущий рекорд, 54 771 новый случай за сутки, был установлен 19 июня. Рекордные 16 777 новых случаев заражения были зафиксированы в ставшем эпицентром эпидемии в Бразилии штате Сан-Паулу, где на протяжении последней недели в среднем регистрировалось порядка 6,6 тыс. положительных результатов исследований на коронавирус ежедневно.

Согласно сводке Минздрава, число смертей в результате заражения инфекцией выросло на 1 284, до 82 771. Выздоровели 1 532 138 пациентов, 612 605 являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения страны приходится 1 060 инфицированных и 39 летальных исходов.