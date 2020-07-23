Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Перу
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду на юге Перу. Об этом сообщил национальный сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, землетрясение произошло в 14:45 по местному времени в провинции Каравели (регион Арекипа). Очаг залегал на глубине 34 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
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