Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Перу

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду на юге Перу. Об этом сообщил национальный сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, землетрясение произошло в 14:45 по местному времени в провинции Каравели (регион Арекипа). Очаг залегал на глубине 34 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.