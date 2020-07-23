Ракета-носитель "Чанчжэн-5" с зондом для изучения Марса стартовала с космодрома в Китае

Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом Китая для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала в четверг с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) приблизительно в 12:40 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для запуска марсианской миссии используется модификация CZ-5 Y4 со стартовой массой около 870 тонн. Общий вес "Тяньвэнь-1" достигает 5 тонн, из которых 1,3 тонны - вес спускаемого модуля, в то время как вес орбитальной станции составит 3,7 тонны.

На преодоление расстояния от Земли до Марса, которое в разное время составляет от 55 млн до 400 млн км, уйдет семь месяцев. Ожидается, что зонд достигнет Марса в феврале 2021 года, после чего он сначала выйдет на высокоэллиптическую орбиту с периодом полного оборота около 10 дней.

После этого "Тяньвэнь-1" будет совершать маневры для перехода на полярную орбиту Марса, а затем вновь сменит ее на новую промежуточную орбиту, на которой будет совершать полный оборот вокруг планеты за два марсианских дня (24 часа 39 минут). В общей сложности до совершения посадки спускаемого модуля на орбите Марса "Тяньвэнь-1" пробудет почти три месяца.

Ожидается, что после входа спускаемого модуля в атмосферу до момента посадки в Равнине Утопия пройдет около 8 минут. После проверки всех систем на поверхности планеты марсоход покинет платформу и начнет изучение Марса.