В Бразилии второй день подряд отмечен резкий рост числа заразившихся коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 59 961, до 2 287 475. Об этом говорится в обновленной в четверг вечером сводке Минздрава южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Этот показатель второй день подряд растет значительно более высокими темпами, нежели в предыдущие четыре недели. В среду были зарегистрированы рекордные 67 860 новых случаев, тогда как ранее на протяжении месяца количество выявленных случаев в будние дни колебалось в районе от 40 тыс. до 50 тыс. положительных результатов диагностики в день.

Согласно сводке Минздрава, число смертей в результате заражения инфекцией выросло на 1 311, до 84 082. Выздоровели 1 570 237 пациентов, 633 156 являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения страны приходится 1 090 инфицированных и 40 летальных исходов. Эти показатели в последние дни также стабильно растут.

По итогам предыдущей недели эпидемиологического календаря Бразилии (12-18 июня) Минздрав впервые зафиксировал снижение числа новых инфицированных с начала эпидемии. При этом среднее количество смертей от последствий заражения коронавирусом продолжало оставаться стабильно высоким. На протяжении последних восьми недель этот показатель находился в районе отметки 1 тыс. человек в день и выше.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.