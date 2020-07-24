В Японии начали разработку вакцины от коронавируса для выработки антител в носу

Японские специалисты приступили к разработке вакцины от коронавируса, которая должна помочь вырабатывать антитела в задней части носовой полости. Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, соответствующее исследование начал проводить университет Китасато в Токио. Предполагается, что вакцина будет вводиться пациентам через нос. Ее особенность заключается в том, что она состоит из микроскопических игольчатых молекул, которые при вдыхании проникают в слизистую оболочку и вызывают реакцию иммунной системы.

Впоследствии они должны создать антитела в задней части носовой полости, через которую вирус в большинстве случаев проникает в организм человека. Руководитель исследовательской группы Казухико Катаяма считает, что такой способ вакцинирования может оказаться более эффективным, чем традиционная инъекция в кровь.

Он указывает на то, что в некоторых случаях после прививания количество антител в крови у пациентов начинало снижаться даже при заражении. "У нового коронавируса есть индивидуальные различия, как в том или ином организме вырабатываются антитела, и мы не знаем, насколько долго они смогут сохраняться. Поэтому мы хотели бы подтвердить эффективность разработанного нами метода вакцинирования", - отметил Катаяма. Как ожидается, группа ученых из университета Китасато в ближайшее время приступит к испытанию вакцины на животных.

В Японии разработкой вакцины от коронавируса также занимается фармацевтическая компания AnGes Inc. Она создала ДНК-вакцину на основе нуклеиновых кислот. Ее тесты на крысах прошли успешно, и в конце мая компания сообщила, что у грызунов выработались антитела. В конце июня AnGes Inc. начала клинические испытания на людях.