Глава МИД Туниса Нуреддин Эррей уволен со своей должности

Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах принял решение уволить Нуреддина Эррея с поста министра иностранных дел в пятницу после консультаций с президентом республики Каисом Саидом. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы правительства, пеердает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Глава правительства Элиас Фахфах после консультаций с президентом Каисом Саидом принял решение освободить Нуреддина Эррея от должности министра иностранных дел и поручить государственному секретарю по международным делам Сальме Эннайфир временно возглавить внешнеполитическое ведомство", - отмечается в сообщении.

Как и подавший в отставку глава правительства Фахфах, продолжающий исполнять свои обязанности до утверждения нового премьер-министра парламентом страны, Нуреддин Эррей был назначен в состав кабинета министров непосредственно президентом. Согласно опубликованной в местных СМИ информации, назначение Эррея на пост руководителя МИД состоялось после его встречи с Саидом в Маскате (Оман), куда глава Тунисской Республики прибыл для выражения своих соболезнований в связи со смертью султана Кабуса бен Саида в январе этого года, а Эррей находился в Омане в качестве посла. Во время встречи Саид узнал в нем одного из своих бывших студентов на факультете юридических наук, после чего предложил возглавить тунисскую дипломатию.

В правительстве не раскрывают причин увольнения министра, однако информация о возможном освобождении от занимаемой должности Эррея по указанию президента республики распространялась в местных СМИ на протяжении нескольких дней. Первые признаки, свидетельствующие о возможном изменении руководства МИД Туниса, были отмечены местными экспертами в период подготовки официального визита Саида во Францию, состоявшегося 22 - 23 июня. Глава тунисского МИД по решению президентской администрации был фактически отстранен от процесса подготовки визита, а также не сопровождал президента в поездке.