В Бразилии третий день подряд отмечают резкий рост числа заразившихся коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 55 891, до 2 343 366. Об этом свидетельствуют обновленные в пятницу вечером данные официальной статистики Минздрава южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Этот показатель третий день подряд растет значительно более высокими темпами, нежели в предыдущие четыре недели. В среду были зарегистрированы рекордные 67 860 новых случаев, в четверг еще около 60 тыс., тогда как ранее на протяжении месяца количество выявленных случаев в будние дни колебалось в районе от 40 тыс. до 50 тыс. положительных результатов диагностики в день.

Согласно сводке Минздрава, число смертей в результате заражения инфекцией выросло на 1 156, до 85 238. Выздоровели 1 592 281 пациентов, 655 847 являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения страны приходится 1 115 инфицированных и 40 летальных исходов. Эти показатели в последние дни также стабильно растут.

По итогам предыдущей недели эпидемиологического календаря Бразилии (12-18 июня) Минздрав впервые зафиксировал снижение числа новых инфицированных с начала эпидемии. При этом среднее количество смертей от последствий заражения коронавирусом продолжало оставаться стабильно высоким. На протяжении последних восьми недель этот показатель находился в районе отметки 1 тыс. человек в день и выше.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.