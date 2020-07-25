Глава МИД Японии в августе посетит Великобританию для участи в торговых переговорах

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в августе совершит визит в Великобританию для участия в финальной стадии переговоров по заключению торгового соглашения между двумя странами. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в ходе зарубежной поездки глава японского МИД может провести встречу с британским министром внешней торговли Элизабет Трасс. Визит в Великобританию станет первой заграничной поездкой для главы МИД Японии с февраля этого года, когда в стране началось распространение коронавирусной инфекции, приведшее к приостановлению сообщения с другими странами.

Переговоры Токио и Лондона стартовали 9 июня. Как ранее подчеркивало британское министерство внешней торговли, основой для соглашения станет существующая договоренность от 2018 года между Японией и Евросоюзом, членом которого Великобритания была до 1 февраля. При этом стороны намерены улучшить нынешнее соглашение, гарантировав дополнительные взаимные преимущества в отдельных областях, например, в электронной торговле.