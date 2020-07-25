Президент Бразилии сообщил об отрицательном результате повторного теста на коронавирус

Ранее заразившийся коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что результат повторного теста, который он сдал на наличие этой инфекции, оказался отрицательным, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ПЦР-тест на SARS СоV-2 (возбудитель коронавируса) - отрицательный", - написал политик в субботу на своей странице в Twitter.

7 июля бразильский лидер сообщил, что получил положительный результат анализа на коронавирус. Для лечения глава государства начал принимать гидроксихлорохин, хотя Всемирная организация здравоохранения ранее заключила, что лекарство не имеет положительного эффекта при использовании его пациентами с коронавирусом.