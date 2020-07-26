Президент Сомали назначил временным главой правительства бывшего вице-премьера

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед назначил в субботу Махди Ахмед Гуледа временным главой правительства по причине ухода в связи с вотумом недоверия премьер-министра Хасана Али Хайре. Об этом объявил директор по связям с общественностью канцелярии президента Сомали Абдинур Мохамед, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Временный премьер продолжит работать по имеющимся правительственным планам до тех пор, пока не будет назначен постоянный премьер-министр", - подчеркнул он. В предыдущем составе правительства Махди Ахмед Гулед занимал пост заместителя премьер-министра.

Нижняя палата парламента Сомали проголосовала в субботу за вотум недоверия премьер-министру страны Хасану Али Хайре. За резолюцию об отстранении главы правительства от власти проголосовали 170 депутатов Народной палаты, против - восемь. Таким образом, резолюция набрала необходимые две трети голосов присутствующих для вынесения вотума недоверия. Спустя час после голосования депутатов президент Сомали заявил, что выполнит принятое парламентом решение.