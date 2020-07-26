Во Вьетнаме 13 человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере 13 человек погибли в воскресенье в результате аварии с участием автобуса в провинции Куангбинь в центральной части Вьетнама, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета "Туой че", автобус опрокинулся в кювет, десятки пострадавших госпитализированы.

По сведениям издания, в транспортном средстве находились не менее 39 человек, они направлялись на встречу выпускников.

На месте происшествия находятся более 100 специалистов, включая сотрудников медицинских, пожарных служб и правоохранительных органов. Причины аварии пока не уточняются.