Во Вьетнаме 13 человек погибли в ДТП с автобусом
По меньшей мере 13 человек погибли в воскресенье в результате аварии с участием автобуса в провинции Куангбинь в центральной части Вьетнама, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила газета "Туой че", автобус опрокинулся в кювет, десятки пострадавших госпитализированы.
По сведениям издания, в транспортном средстве находились не менее 39 человек, они направлялись на встречу выпускников.
На месте происшествия находятся более 100 специалистов, включая сотрудников медицинских, пожарных служб и правоохранительных органов. Причины аварии пока не уточняются.
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