Военный лагерь на окраине столицы Ирака подвергся ракетному обстрелу

Военный лагерь, расположенный на южной окраине столицы Ирака Багдада, подвергся в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, по лагерю Ас-Сакр было выпущено не менее трех ракет. В результате взрывов на территории лагеря возник пожар.