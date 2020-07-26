Военный лагерь на окраине столицы Ирака подвергся ракетному обстрелу
Военный лагерь, расположенный на южной окраине столицы Ирака Багдада, подвергся в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По имеющейся информации, по лагерю Ас-Сакр было выпущено не менее трех ракет. В результате взрывов на территории лагеря возник пожар.
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