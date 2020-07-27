В Алжире продлили комендантский час из-за коронавируса

Власти Алжира продлили на 15 дней ограничительные меры, связанные с коронавирусом, в 29 из 48 провинций страны. Об этом говорится в коммюнике канцелярии главы правительства Абдельазиза Джеррада, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Комендантский час с 20:00 до 05:00 продлен в в провинциях Адрар, Алжир, Аннаба, Батна, Беджая, Бешар, Бискра, Блида, Бордж-бу-Арреридж, Буира, Бумердес, Джельфа, Константина, Лагуат, Маскара, Медеа, Мсила, Оран, Релизан, Сетиф, Сиди- бель-Аббес, Сук-Ахрас, Типаза, Тиссемсилт, Уаргла, Ум-эль- Буаги, Хеншела, Шлеф, Эль-Уэд.

В этих провинциях также сохраняется запрет на передвижение частного автотранспорта — как на въезд, так и на выезд. Однако пассажирские и грузовые перевозки разрешены.