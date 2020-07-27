Ким Чен Ын почтил память солдат, погибших в Корейской войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в памятных мероприятиях по случаю 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне (1950-1953 годы), которая отмечается в стране как День победы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство ЦТАК.

Отмечается, что Ким Чен Ын посетил кладбище участников боевых действий и возложил цветы в память о погибших. Он отметил, что подвиг солдат бессмертен, и их героический боевой дух будут вечно помнить в КНДР.

Также по случаю годовщины окончания войны лидер КНДР вручил ряду военачальников Корейской народной армии (КНА) наградные пистолеты "Пэктусан".

Годовщина окончания Корейской войны является национальным праздником КНДР и официально называется День победы в Отечественной освободительной войне. Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция 17 стран ООН во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз.

Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи. При этом формально Корейская война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор не был подписан.