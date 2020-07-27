Пилот погиб при крушении вертолета в Афганистане

По меньшей мере один человек погиб при падении вертолета в провинции Гильменд на юге Афганистана в понедельник. Как сообщил телеканал 1TV, вертолет был сбит, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, остальные члены экипажа выжили. Информация об их числе, состоянии и подробности инцидента не приводятся.

При этом, как указывает 1TV, пресс-секретарь губернатора провинции заявил, что вертолет совершил аварийную посадку и никто не пострадал.