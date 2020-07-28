Глава ВОЗ: Пандемия коронавируса в мире усиливается

В мире усиливается пандемия коронавируса. За последние шесть недель количество заболевших удвоилось, приблизившись к 16-миллионной отметке. Умерли более 640 тысяч человек. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Пандемия продолжает ускоряться", - заявил Гебрейесус.

Глава ВОЗ сообщил, что в ближайшие дни состоится заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, который должен оценить пандемию.

Гебрейесус считает, что пандемия коронавируса изменила мир, одновременно объединив людей и общества - и разобщив их.

"Мы очень многому научились и все еще многому учимся", - констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Также глава ОЗ напомнил о ключевых мерах по профилактике распространения инфекции: необходимо соблюдать дистанцию, мыть руки, избегать скоплений людей и надевать маску там, где это рекомендовано.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения Китай сообщил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря прошлого года. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.