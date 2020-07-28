Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Вспышку нового типа коронавируса выявили во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях. Об этом сообщает портал правительства страны, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Специалисты полагают, что данный тип вируса более агрессивен и быстрее вызывает у больных переход к тяжелой фазе болезни.

В этой связи власти приступили к эвакуации 80 тысяч туристов, приехавших в Дананг на отдых, но не успевших туда добраться. Эти люди перенаправлены в другие курортные зоны.