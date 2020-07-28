В Венесуэле изъяли 9 тонн наркотиков на границе с Колумбией

На границе Венесуэлы и Колумбии правоохранительые органы изъяли более 9 тонн кокаина и пасты для его изготовления. Об этом сообщил глава МВД Колумбии Нестор Ревероль, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По словам министра, были ликвидированы два крупных лагеря с 25 лабораториями по производству наркотиков и изъято 9 173 кг кокаина и пасты на основе коки.

Пункты производства наркотиков размещались, в частности, в муниципалитете Хесус Мария Семпрун в штате Сулия.

Операцию провели сотрудники Вооруженных сил Венесуэлы и Национального управления по борьбе с наркотиками.

Также в ходе операции уничтожили более 17 тонн химикатов и инструментов для производства кокаина.